洪門宴11官須以自身假期居家隔離　徐英偉區嘉宏等3人續檢疫

新冠肺炎疫情續燒之際，高官名流雲集的「洪門宴」事件惹來社會嘩然，多名涉事官員及議員遭狠批要求辭職下台問責，而行政長官林鄭月娥早前亦發聲明要求涉事官員，須用自身的假期進行強制檢疫。但港府今日(9日)再表示，鑑於衞生署衞生防護中心公布的初步個案中，發現再多1名人士曾在上周一(3日)晚上出席「洪門宴」，為慎重為見，特首已命令昨日(8日)已被解除檢疫令的11名相關政府官員將須用其自身假期在家自我隔離，直至完成多次強制檢測才可恢復上班。

上述11名官員須按衞生防護中心上周五(7日)發出的強制檢測公告規定，在明日、本周六及下周六(10、15及22日)接受檢測，待全部檢測結果確定為非確診後，方可恢復職務。在這段期間，早前公布的相關署任及兼任安排會繼續生效，確保政府日常工作不受影響。

衞生署衞生防護中心昨日公布，經進一步調查後，早前涉及1名曾在上周一傍晚6至8時出席上述宴會的53歲女子的個案，並非感染病例，故中心已解除於該晚9時半前已離開宴會的人士的檢疫令，當中包括共11名政府官員，即7名政治委任官員和廉政專員白韞六、2名屬公務員的部門首長，以及1名後來向中心匯報亦有出席有關宴會的首長級公務員。

至於當日9時30分後出席宴會的另外3位官員，即民政事務局局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏及發展局局長政治助理，則繼續在竹篙灣檢疫中心接受檢疫。