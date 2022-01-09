近百Omicron患者僅1人病情嚴重　港府大幅收緊防疫惹質疑

有國際研究指Omicron傳播力強但毒性低，故患者住院日數及患重症比率亦較小。

變種病毒Omicron殺入本地，港府日前無預警大幅收緊防疫措施，包括禁晚市堂食、關閉多個表列處所等，惹來市民質疑。截至上周，本地近百名Omicron患者中，僅1人曾病情嚴重，即早前病情嚴重的確診青山醫院男護士(個案編號︰12548)，當局昨日(8日)更表示其病情已轉為穩定。而海外研究更顯示，Omicron傳播力強，但毒性低，因此患者住院日數及患重症比率亦較小，甚至有分析認為Omicron可能是全球大流行終結預兆。

據醫管局數據顯示，截至上周日(2日)，公立醫院共接收95名Omicron病人，包括61男34女，年齡介乎16至80歲。51名病人於入院或住院期間出現病徵，其中只有1名病人，即確診青山醫院男護士曾經情況嚴重，其餘病人情況一直穩定。相關病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心留醫，若不計算康復後的14天隔離安排，病人住院的中位數為13天。

Omicron早於去年11月在南非爆發，當地有大型醫院研究近500名相關患者的病況。結果發現，Omicron患者住院時間為4天，少於其他病毒株患者的8.8天；而Omicron患者重症率為1%，比其他病毒株患者低3.3個百分點。此外，Omicron患者死亡率為4.5%，而過往幾波疫情的數字則高達21.3%。研究預期確診數字與死亡率將會「脫鈎」，並認為Omicron可能是疫情大流行結束的預兆。

世界衞生組織日前承認，Omicron傳播力強，但嚴重性可能不及Delta。香港大學醫學院上月研究更證實，相比Delta及原始病毒，Omicron在人類支氣管組織的複製和感染力高約70倍，但在肺部的複製能力則低近10倍，反映致病程度可能較弱。