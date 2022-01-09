破欠基金擬調整4項目申索上限　包括遣散費特惠款項

東網早前獨家報道破產欠薪保障基金將有望調升各項申索上限，據悉，破欠基金委員會近日舉行會議，4個特惠款項中，欠薪特惠款項上限將有大幅提升，而另外3個項目包括代通知、遣散費、未放法定假日及未放年假薪酬等亦有所調整，包括勞工處處長孫玉菡早前表示，因政府修例取消強積金對沖，要再作研究提升與否的遣散費特惠款項。

是次會議商討後，將交由勞工顧問委員會討論，因涉修例要立法會審議，期望今年完成修例。孫玉菡曾稱，破欠基金申索金額肯定會調整，需研究調整幅度以及如何調整，惟他當時亦指因政府修例取消強積金對沖，要再作研究遣散費特惠款項有否需要提升。

現時僱員如遭無力償債的僱主拖欠工資、代通知金、遣散費及未放年假薪酬及未放法定假日薪酬，可向破欠基金申請特惠款項，4項特惠金的上限分別為3.6萬港元、2.25萬港元、遣散費首5萬港元加餘額的50%，及1.05萬港元。

即使勞工界爭取多年，惟以上申索上限亦一直未有調整。根據勞工處資料顯示，2019年至今年10月間，基金共接獲8,837宗申請，欠薪等4個項目合計，平均每個申索金額達8.9萬港元，但打工仔平均只獲發約3.3萬港元，佔申索額37%。另外，有2,473宗申請涉及欠薪，是申請最多的項目，平均每宗個案申索約4.6萬港元，超出上限約27%。