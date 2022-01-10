國泰機師集體除口罩培訓　市民質疑防疫意識差

第5波新冠肺炎疫情揭示市民防疫意識鬆懈。作為今波疫情的禍端，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，除了機組人員違規外出播毒，多名機師近日進行培訓時仍公然違規，無佩戴好口罩。有市民擔憂，變種病毒Omicron病毒傳染力極強，批評國泰機師作為高風險人士，但並不自律，恐互相播毒令疫情惡化。

東網接獲投訴指，多名國泰外籍機師日前進行培訓，而1名有份參與的機師更在社交媒體上分享當日情況。據他上載的照片所見，當日有至少11名機師參與，除了大合照，他們在培訓期間亦無佩戴好口罩。

投訴人認為，本港正值Omicron爆發高峰，批評國泰機師防疫意識低，隨時連累乘客及市民。涉事社交媒體帳戶昨已被移除，顯示為頁面無法使用

國泰回覆指，當日的訓練航班由香港往來香港，機上沒有任何乘客或機艙服務員，而機師亦無接觸任何外來人員；所有機師已全面接種疫苗。就多位機師無戴口罩是否涉及違規，國泰未有正面回應，指機師為了合照而短暫脫下口罩；按照行業慣例，機師在完全沒有與任何機艙服務員及乘客接觸情況下，並不需要在機上佩戴口罩，以便在緊急情況下即時戴上氧氣面罩。

國泰又指，維護機組人員和社區的安全和健康為首要任務。機師在完成訓練航班扺達香港後，必須按照衞生當局的規定，在機場接受檢測待行安排。取得呈陰性的檢測結果後，他們會由公司安排的點對點交通返回家中，然後接受為期至少兩週的醫學監察，期間必須接受多次核酸檢測。