18處地方納強檢　遍港九新界

政府周一(10日)凌晨刊憲，因應4宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，要求於指定期間曾身處18個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。相關地方包括：

1. 大埔昌運中心1樓85-98號舖大快活

2. 大埔翠怡花園地下2號舖錢大媽

3. 大埔翠屏花園地下街市

4. 大埔八號花園地下9-10號舖Market Place by Jasons

5. 大埔翠屏商場2樓128C號舖麗晶髮廊

6. 大埔號美豐花園商場1樓207-213室蓬瀛仙館大埔長者鄰舍中心

7. 筲箕灣寶文街6號方樹泉社會服務大樓1樓方樹泉長者地區中心

8. 屯門愛定商場2樓S-215及S-216舖東亞大藥房

9. 筲箕灣阿公岩道1-25號明華大廈1座

10. 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

11. 跑馬地馬場馬匹亮相圈

12. 跑馬地馬場會員看台第一座5樓遴選會員廂房

13. 屯門愛定商場2樓N-216舖長城參茸行

14. 屯門兆麟街19號兆麟社區會堂

15. 荃灣柴灣角熟食市場

16. 荃灣廣場3樓350-352號舖柳氏家

17. 荃灣廣場5樓508-510號舖美中.鴨子

18. 大埔太和邨太和商場平台太和體育館

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。