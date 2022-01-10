東方日報A1：大埔私樓垂直播毒　險一鑊熟

本港再現疫廈！大埔美新大廈一名印傭本月2日於教會，曾與國泰空姐母親的緊密接觸者交談，染疫後回家，感染同住的42歲女僱主及13歲女少主，病毒再經喉管垂直傳播至樓上同坐向單位，連累一名66歲獨居女子染疫，渠管播毒恍如2003年沙士淘大花園翻版。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到場視察，認為該大廈同坐向單位居民的風險較高，建議6樓以上住戶撤離，受影響的19戶居民昨晚陸續被送往檢疫，該大廈昨晚九時再次封區強檢。翻查資料，新冠疫情爆發至今已有逾10座大廈出現垂直傳播，而對上一次需撤離居民送檢則於去年5月，涉及荃威花園R座。

衞生署衞生防護中心昨公布的一宗初步確診個案，涉及一名居於大埔美新大廈10D單位的66歲女子，其寓所與該大廈早前確診的5D單位外傭均屬同一坐向。

袁國勇、衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、環保署助理署長（空氣質素政策）梁啟明等人，昨日下午身穿保護衣到美新大廈視察。袁表示，調查後認為昨日初確的有關個案很大機會涉及垂直傳播，5D單位喉管中帶新冠病毒的暖空氣，因為煙囪效應向上升去到10D單位，而碰巧10D單位改裝過廁所，導致原本的淋浴設備沒有使用，其地渠的U型隔氣管乾涸，導致帶病毒的空氣進入屋內，感染該66歲女住客，尤其是其開啟抽氣扇會產生較強負壓，將污水渠的空氣抽入屋內。

為安全起見，袁建議撤離美新大廈6樓至24樓的D單位住戶。換言之，該大廈合共有19戶住客需要撤離。他又提醒市民需要定期向U型隔氣管注水，不要隨便改動渠管。

歐家榮則表示，該66歲女患者於上周四該大廈圍封強檢時未有確診，直至上周六才於強制檢測驗出病毒，CT值約30，代表其病毒量中等。她曾去過翠屏花園買菜，亦有到訪昌運中心大快活等，她與確診外傭一家互不相識。衞生署已於美新大廈的地渠、抽氣扇、喉管等位置取50多個環境樣本，正等待化驗結果。

徐樂堅補充，美新大廈內有一所老人院，但喉管與D單位完全分開，所以毋須撤離。梁啟明則指，大廈渠管狀態良好，2018年剛維修過，只有10D單位做過改動，於其中一個房間加裝套廁。除該大廈外，屯門掃管笏愛琴海岸8座及大角咀君滙港二座，因為涉及有初確個案，昨晚7時被當局封區強檢。

另一名政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉昨於電台節目表示，根據過往經驗，即使檢測頻密，每3至4名患者才有一人被發現確診，因此要把現時確診人數乘3至4倍，才可推算實際感染人數。他稱要觀察未來兩至三日的疫情發展，若再出現源頭不明個案，當局必須進一步收緊防疫措施，例如實施大規模居家工作，或讓學校提早放農曆新年假期等。他又透露，專家近日會討論進一步放寬疫苗接種年齡下限的安排。

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