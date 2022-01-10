東方民調：現屆區會應煞停運作　下屆倘保留架構須改革

因區議會宣誓風波，多區區議會如同「停擺」，港府早前表明現屆政府無能力舉行補選，須待下任政府再作決定，而外界則有聲音指應研究廢除區議會。有學者直指，現屆區議會已名存實亡，應先中止區議會職能及工作，如將來沒有大刀闊斧改革，也不值得保留區議會。

區議會人數太少，代表性大打折扣，政府亦收回社區參與計劃及地區小型工程計劃的撥款權，交由政府相關部門處理，日後會加強與分區、防火、滅罪委員會收集地區意見。事實上，今屆區議會撥款項目及金額遠遜上屆，區議會在2020年批出逾3,600個社區參與計劃撥款項目，比2019年減少逾2,000個項目。

區議會失去諮詢功能加上一貫表現，令「摺埋」區議會呼聲四起，外界更有聲音建議政府參考當年取消市政局及區域市政局做法，廢除區議會架構，交由政府委任的地區委員及立法會負責。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強形容，現屆區議會已淪為名存實亡的諮詢組織，繼續運作只會浪費公帑，目前應先停止運作。他提到，現時區議員專注於所屬地區層面工作，為兼顧自己地區的利益，而罔顧整體利益，甚至互相推搪厭惡性工作影響香港整體發展。故若要保留區議會就要改革制度，如擴大劃區範圍及改採用雙議席單票制等，如果將來沒有任何制度改革，並不值得保留區議會。

全國港澳研究會會員、香港法學交流基金會副主席傅健慈指出，根據《基本法》第97條，即「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務」，換言之，區議會「可有可無」。部分區議會人數少之又少、名存實亡，他指政府有責任完善區議會制度，可考慮以委任形式補充區議會人數，讓其重新運作。

香港原有3層議會架構，首層立法會、第二層是市政局及區域市政局，第3層是區議會。由於兩個市政局被指權力過大如獨立王國，加上是民主派議員佔多數，阻礙政府施政，政府以重組市政服務架構為由，在1999年解散兩個市政局。議會架構變成兩層，區議會屬民意諮詢機構，歷屆政府會檢視區議會的職權和資源，但基本上沒下放實權。