東方民調：議員太少無法運作　名存實亡浪費公帑

今屆區議會被批評淪為「黑暴基地」，大批泛民主派區議員因宣誓問題離任或喪失議席，因人數太少無法運作，區議會殘缺不全，猶如停擺。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評區議會如同虛設，未能發揮作用幫助市民，惟政府仍要支付區議員薪金，浪費公帑。受訪者又質疑，區議會失去功能已無存在價值，應當廢除，直指將區議會開支投放民生項目會更實際，又認為區議會職能疊床架屋，可由立法會或政府部門兼顧。

2019年反對修訂《逃犯條例》風波，令區議會「變天」，18區區議會中多達17區由泛民主派主導，隨即亂象頻生，被批評凡事以政治掛帥。政府早前要求全體區議員宣誓效忠特區政府及擁護《基本法》，大批區議員離任或宣誓後被裁定無效而喪失議席。原有479個議席至今僅餘148名議員，有331名議員離任或失去議席。

多個區議會因人數不足無法召開會議，甚至無法補選正、副主席，同時影響轄下多個委員會及工作小組，區議會如同「停擺」。當中黃大仙僅餘兩名區議員，南區及中西區同樣只有3人；東區及黃大仙更同時沒有正、副主席，政府亦承認大量區議員辭職，18個區議會殘缺不全。

「東方傳媒民意調查」於本月初以手機東網APP成功訪問541名18歲或以上市民， 結果顯示，對於區議會席位大量空缺，部分僅餘2、3人無法開會，38%受訪者直指形同虛設，未能發揮作用；26%斥根本無法幫助市民；22%形容是殘缺不全，猶如停擺。

區議會運作幾乎癱瘓，但議員仍要支薪，49%受訪者直指區議員白支人工，浪費公帑；27%認為應中止職能及工作；11%形容區議會「唔湯唔水」。

區議會開支不菲，每屆為開設及結束辦事處開支逾6,000萬元，44%受訪者認為，將開支投放民生項目更實際；32%直指應廢除區議會；12%形容是物非所值。

今屆區議會淪為黑暴基地經常拉布流會，46%受訪者不滿區議會吵吵鬧鬧，政治凌駕民生；29%直指區議會已失去功能；14%認為根本無處理民生問題。

區議會只是諮詢組織又被收回撥款權，政府已透過其他途徑聯繫地區，49%受訪者形容區議會失去存在價值；22%斥淪為空殼；17%認為難以推動地區工作。

下屆政府勢必精簡架構，大部分受訪者認為可研究廢除區議會，22%指可由政府部門兼顧；21%稱區議會職能疊床架屋，可由立法會兼顧；11%認為可由專業人士取代；34%人認為如果保留區議會就要大刀闊斧改革。

綜觀情況，大部分受訪者坦言今屆區議會已經變質，以政治凌駕民生，拉布示威經常導致流會，令地區工作受阻。現時多區區議會因人數不足而無法開會淪為空殼，運作同樣停擺，受訪者已感到區議會「有等如冇」。