2宗疫源不明醞大爆發　專家促延長學校新年假及公務員在家工作

變種病毒Omicron在港肆虐，由免檢疫國泰空姐(第12676宗)引發的確診群組愈揭愈多，已造成5代傳播，疫情可謂一發不可收拾。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌，今早(10日)在電台節目表示，目前疫情絕對未受控，確診個案仍不斷增加，雖然大部分找到感染源頭，但憂慮灣仔「洪門宴」百人生日派對中，有人受感染後仍在社區游走。

許指出，有染疫超市理貨員驗出與確診國泰空姐的病毒基因排序一致，但暫時未知中間是否牽涉隱形傳播源，另一名在銅鑼灣崇光百貨兼職銷售員的感染源頭亦未明，反映當中可能涉及最少2條傳播鏈，如果一直找不到感染源頭就有危險。他認為，一旦風險進一步增加，政府要及早決定是否再收緊防疫措施，包括考慮延長學校的農曆新年假期，以及下一步實施公務員在家工作，或收緊食肆人數上限，盡量流少社區人流。

對於大埔美新大廈1名印傭本月2日於教會，曾與國泰空姐母親的緊密接觸者交談後染疫回家，感染同住的42歲女僱主及13歲女少主，病毒再經喉管垂直傳播至樓上同坐向單位，連累1名66歲獨居女子染疫。同為政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，今輪疫情首次出現垂直傳播，是不好的信號，但幸好美新大廈的源頭個案仍然是與已知的感染群組相關。

他坦言，一旦啟德感染控制中心再無能力追蹤確診個案，全社會便要進入更嚴格的社交距離限制，強調社區肯定有源頭不明的傳播鏈，呼籲市民配合防疫，認為現時仍然有望在新年前解除防疫限制。他又指，相信美新大廈其他樓層亦有感染風險，因此撤走全部住戶，而因應Omicron的潛伏期較短，已建議政府讓需要隔離的人士，在竹篙灣檢疫中心檢疫14天，之後7天可回到家中及佩戴手環，期間可短暫外出，以紓緩隔離設施不足情況，政府正研究相關建議。