逾百場演唱會受禁聚令影響　業界料損2億元　促防疫基金助困

政府上周五(7日)不僅收緊食肆禁聚措施，一切大型活動亦一併取消。香港演出業協會副主席許冰心今早(10日)在電台節目表示，預料逾100場演唱會受影響，門票收入損失達到2億港元，同時業界無法收回墊支的租金和製作費，加上安排退票亦會有開支，令業界承受巨大壓力。

她續指，業界想將演唱會改期，惟受限香港場地選擇少，或無可奈何要安排退票。她擔心日後相關場地重開，入座率未必能達到原本的85%。許期望，當局延長現有的支援措施，包括取消租用康文署場地時可獲豁免「殺訂」金額，同時推出防疫基金支援業界。

香港粵劇商會主席杜韋秀明回應指，14天內有幾十場演出受影響，對於農曆新年後復辦亦不樂觀，雖然業界傾向延期，但實際上不可行，因粵劇場地到明年上半年都已經訂滿，部分演出需要取消。她指取消演出雖不用支付場租，但宣傳費和門票手續費無法收回，希望政府體諒粵劇從業員是手停口停，並難以轉行，考慮向業界發放資助。