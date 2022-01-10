袁國勇建議檢疫期減至14天 之後7日戴手環在家隔離

本港邁入第5波疫情，國泰空姐母親群組持續擴大。大埔美新大廈1名印傭本月2日於教會，曾與國泰空姐母親的緊密接觸者交談後染疫回家，感染同住的42歲女僱主及13歲女少主，病毒再經喉管垂直傳播至樓上同坐向單位，連累1名66歲獨居女子染疫。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，今輪疫情首次出現垂直傳播，是不好的信號，但幸好美新大廈的源頭個案仍然是與已知的感染群組相關。

他又坦言，一旦啟德感染控制中心再無能力追蹤確診個案，全社會便要進入更嚴格的社交距離限制，強調社區肯定有源頭不明的傳播鏈，呼籲市民配合防疫，認為現時仍然有望在新年前解除防疫限制。他又指，相信美新大廈其他樓層亦有感染風險，因此撤走全部住戶，而因應Omicron的潛伏期較短，已建議政府讓需要隔離的人士，在竹篙灣檢疫中心檢疫14天，之後可回到家中佩戴手環隔離7日，期間可短暫外出，以紓緩隔離設施不足情況，政府正研究相關建議。