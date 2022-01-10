周三大會如期　梁君彥促16名現身「洪門宴」議員留家工作

有多名高官及20位立法會議員出席的「洪門疫宴」，至今仍有4名議員需留在檢疫中心隔離，另外16位曾出席宴會的議員雖已獲解除檢疫令，但為慎重起見，仍須接受檢測。立法會主席梁君彥今(10日)強烈勸喻受檢測議員在可行情況下，盡可能在確定檢測結果前，在家避免外出。至於本周三(12日)的大會是否取消，梁指現時目標是如期舉行，而受檢疫人士未出席會議會否被扣薪，他指只按如常做法處理，不會扣薪。

梁重申，全體立法會議員受市民監察，他們需要為個人行為負責，深信他們會在抗疫工作上與政府及全港市民一起努力。被問到有關議員是否已答應聽取相關建議，他指現時未與他們作電話聯絡，強調是由議員自行決定如何處理。

梁承認，如果有16名議員決定留家工作，會令周三的大會「美中不足」，但認為會議仍可如常舉行。他又提到以Zoom召開會議，但指只有2個形式舉行，一是全體議員出席，或因疫情導致會議未能舉行，全體議員改以Zoom開會，強調只可兩擇其一。

至於16名議員若堅持出席會議是否不負責任，梁指只要遵守香港法例是可以的，但議員行為被市民以「高一線準則去睇」，需要自行決定如何處理，亦考驗其政治智慧如何處理，但他評估風險只是一般。

原訂在立法會會議後將舉行財務委員會及內務委員會會議，被問及如有議員缺席會議，是否影響選舉委員會正副主席程序，梁指待今晚截止提名後，再作處理。