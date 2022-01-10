出席洪門宴無掃安心　朱偉星辯稱機制無效：「你哋咁守法㗎？」

雲集高官名流的「洪門宴」爆疫，其中家庭醫生朱偉星亦有份出席選委洪為民的生日會，與他一同出席太太、香港電台女主持楊子矜一度被誤以為是陽性個案。朱偉星今早(10日)在電台節目批評，本港每日新增30多宗新冠確診個案，但外界以「打人式」方法討論洪的生日會，對此感到厭煩，形容外界是錯了重點；又強調當晚一定不只有洪為民辦宴會，建議坊間應重點討論整體防疫策略。

被問到當日宴會未有使用「安心出行」，他指自己找不到餐廳的「安心出行」二維碼，而且無人提醒他使用，當時太多人在場，而自己亦不記得使用；又指「安心出行」並非有效機制，並反指「政府規定有幾嚴謹、大家有幾仔細執行」。對於電台主持質疑他未有遵守法例要求，朱更反駁「你哋咁守法㗎？」

至於朱偉星為楊子矜抽樣本做檢測，期間樣本疑被疫苗病毒株污染，他指出，過去一年曾為市民接種1,500劑疫苗，並無出現「假陽性」個案，故是次並非自己小心處理與否問題。他認為，衞生署現使另一製造商生產的新針咀，懷疑接種前出空氣時會排出較多疫苗。