青衣華逸酒店下月增150間房作外傭檢疫　明日10時起可預約

Omicron來襲，本港第5波疫情已臨，為嚴防輸入個案，需要更多檢疫酒店房間。勞工處今早(10日)宣布，由2月1日起，華逸酒店的指定檢疫設施房間數將增加150間至650間，以作外籍家庭傭工檢疫用途。屆時每個房間每晚收費700港元（包括三餐膳食及所有費用），而之前的收費則維持每晚650港元。

外傭僱主及職業介紹所可於明日(11日)上午10時起，在酒店的網上預約系統預訂房間，但酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目。

僱主及職業介紹所須以入住外傭的有效護照上之姓名作實名登記，而已預約的房間不可轉讓。以其他人士或機構名稱預訂的申請將不獲處理。在預訂房間時，訂房人士須備妥外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約房間程序。外傭入住設施時，須提供上述文件以供查核。

外傭在來港前確診2019冠狀病毒病，若因航空公司修改╱取消航班，又或受封城影響，而須修改或取消房間預訂，並能於入住日前提交相關證明文件，訂房人士可獲退回已繳交的費用。如外傭未有指定檢疫設施的訂房確認通知書，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。