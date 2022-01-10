自閉症外賣員涉前年7.1參與非法集結　判監13個月

前年7月1日港島區有人示威抗議《港區國安法》，一名智障及自閉症男子當晚於銅鑼灣時代廣場外被拘捕，早前經審訊後，被裁定一項明知而參與未經批准集結罪成，今早(10日)在沙田法院被判處即時監禁13個月。裁判官彭亮廷指，被告案發時在現場手持紅傘，鼓勵他人參與。彭官又指，即使本案不涉及暴力，但不代表社會安寧沒有遭到破壞，雖然辯方求情判處社會服務令，但考慮到上訴庭的量刑指引，以及現場有人叫喊的口號涉及港獨、仇視和詆毀警方、以及否定港區政府，彭官認為案情嚴重，判監是唯一合適刑罰。

報稱外賣員、25歲被告蘇豪傑，被控於2020年7月1日在香港銅鑼灣羅素街時代廣場外，無合法權限或無合理辯解的情況下，參與未經批准集結。

裁判官彭亮廷今天判刑時指，雖然辯方稱案件不涉及暴力，更生的比重應該大於懲罰及阻嚇，惟本案涉及一系列加重罪責的因素。彭官指案發於回歸日，翻看現場片段後，他認為有約500人在現場集結，而羅素街當時無警員駐守，警民雙方人數懸殊，現場集結人士情緒高漲及高叫口號，當中涉及港獨、煽動國家分裂、詆毀和侮辱警隊、否定和仇視政府、及否定國案法。彭官認為，即使無發生暴力，當時示威人士仍破壞了社會安寧，案情嚴重，故將量刑起點定於15個月，但考慮到被告年青及其身體狀況，酌情減刑2個月。

控方案情指，案發當日近晚上6時半，約100人在軒尼詩道與波斯富街交界集結及叫喊口號。前警務處處長鄧竟成之子鄧智兆總督察供稱，當晚7時20分在銅鑼灣時代廣場一帶約有100至200人聚集，有部分人跑向鄧的方向，鄧帶領特別戰術小隊上前追截，當人群看見鄧的隊伍，帶頭的被告立即改變方向，鄧追上被告後，用雙手捉住被告及按在地上，被告其後仍有掙扎，故鄧用手和腳按着被告，並由同事鎖上手扣。警誡下，被告稱自己患有「精神病」、「有白卡」。現場片段拍攝到，被告被捕前，在羅素街一帶徘徊及舉起紅色雨傘。

案件編號：STCC 212/2021