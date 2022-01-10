童樂居虐兒案再多8職員被控　准保釋至下月再訊

香港保護兒童會轄下「童樂居」多名職員涉虐待幼兒案，繼上月先後共6名女職員被起訴，警方於上周六（8日）再拘捕8名女職員，年齡介乎55歲至24歲。她們各被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，今早(10日)被押解往九龍城法院提訊。全部被告暫毋須答辯，控方申請押後以待警方進一步調查，法庭將案件押後至2月21日再訊，屆時與同一事件另外4名涉案職員的案件一同提訊，期間各被告獲准保釋。

8名被告均以英文字母作代號，依次是Y.S.Y（33歲）、F.F.H（63歲）、L.W.M（24歲）、C.L.K（55歲）、N.K.W（45歲）、T.S.W（25歲）、K.O.P（28歲）及C.Y.L（49歲）。她們全部報稱是兒童照顧工作員。控罪指她們於2021年11月19日至11月23日，在旺角砵蘭街387號地下的「童樂居」內，負有管養、看管或照顧兒童責任，而分別故意襲擊2歲女童C、2歲男童Q、1歲男童G、2歲男童L、2歲女童N、1歲男童R、2歲女童S及2歲男童U，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

控方不反對各被告擔保外出。裁判官遂下令8名被告要遵守以下的保釋條件，包括各自交出1萬港元的保釋金、不得離開香港、交出所有旅遊證件、每周到警署報到1次、不得接觸控方證人、不得進入案發地點、不得接觸童樂居內任何兒童或職員、以及不得參與任何涉及照顧兒童的工作。

案件編號：KCCC 88/2022