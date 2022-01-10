白領工會活動或違法受查　指界線模糊冀有清晰指引

近年多個因2019年反對修訂《逃犯條例》風波應運而生的工會，被指職能與運作不符，形同「偽工會」，其中成立2年的香港白領（行政及文職）同行工會，被職工會登記局查訊。該會今日（10日）向當局提交書面回覆，指當局從未對任何違例活動具體說明，希望當局發出清晰指引，又指工會依法例運作，盡義務發表意見。

該會副主席鄭小姐指職工會登記局於去年12月28日去信該會，查訊該會在2020至2021年度期間，進行及發表言論共6項事宜，是否符合《職工會條例》。惟鄭對該會對判定工會活動是否違反《職工會條例》標準提出疑問，指當局並未具體說明工會可以按常理關注的議題界線，希望當局可以盡早發出清晰指引。而工會稍後將召開特別會員大會，向會員交代今次事件。

工會又表示多條適用於香港嘅國際公約亦闡明，工會事務範圍包括促進及保障其經濟及社會利益、促進職業安全與衞生，非僅限於狹義嘅僱傭關係層面。

另外，工會指過去就多項職業安全與衞生及民生事件發聲，包括關注勞工因工作感染肺炎的風險，公司登記冊的新安排，以及《港區國安法》的運作細節，藉此反映勞工階層亦是持份者之一。

該會過去多次舉行活動，包括參與全港罷工罷課公投，又在去年5月擺街站反對政府收緊查冊及呼籲港人以個人方式悼念六四。