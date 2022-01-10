重慶大廈賓館內圖姦智障9歲女童　巴裔漢重囚10年

智力遲緩的9歲蒙古裔女童，懷疑在尖沙咀重慶大廈一間賓館度宿時，遭母親認識的巴基斯坦裔已婚男子強姦。涉案男子否認控罪，經審訊後被裁定强姦罪罪名不成立，但交替控罪企圖強姦罪成，今日(10日)在高等法院被重囚10年。高院暫委法官布思義指控罪嚴重，被告與事主年齡相差巨大，為事主帶來深遠影響，又相信若不是犯案中途被揭發，被告將繼續向事主施暴，形容本案無異於强姦罪，認為判刑須具阻嚇性。

現年57歲的被告Aftab Amir，持香港身份證，中文名馬力，已婚，1981年來港，在重廈大廈一餐廳任職廚師。被告與妻子育有5名兒子及4名女兒，妻兒現時均居於巴基斯坦。他被控在2019年10月8日，於重慶大廈某賓館客房內，強姦當時9歲的女童X。案發時，X跟隨以難民身份留港的母親A及孖生兄弟B一同生活。臨床心理學家認為，X的智商只如2歲10個月大的小孩。

辯方求情時形容本案情節離奇，事發時B同在房內，A亦不時進出房間，被告卻仍然犯案，直至後來遭B揭發。辯方指，如果被告有意完成强姦行為，他大可視B的發現作背景噪音，但被告當時如同當頭棒喝，遭拉回現實世界，於是即時停止行為，並因此感到羞愧。辯方強調，被告事前沒有預謀，即使涉及違反誠信，程度也屬較低。

控方證供指，案發時A剛與男友分手，無處容身，遂找被告並帶兒女到其租住的賓館度宿一宵。A其後去洗衣房洗衣服，留下被告與X同床躺臥，B則躺在地下床墊上。及後B聽到X大叫，他起身發現被告在摸X雙腿之間。B及後將事情告訴A，A將蓋住被告和X的被子掀開，發現兩人下身都赤裸。A先以手機拍照，再將子女帶走，並安排友人帶X和B到警署報案。

案件編號：HCCC 50/2021