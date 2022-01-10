染疫傳染率近日減半　學者倡趁勢減通勤返學人數

中文大學一項研究發現，若市民社交接觸程度維持聖誕及元旦假期水平，第5波疫情將逾300萬人受感染，超過17萬人患重症。不過，若社交接觸程度減少，第5波疫情感染人數大幅跌至1,100人。負責研究的學者表示，近日疫情傳染率由6至10人，大幅下跌3至5人，證明當局收緊措施方向正確，但要降低社交接觸人數，尤其在工作及返學上，甚至呼籲市民在農曆新年減少活動。

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今日(10日)在電台節目表示，通過網上研究上月底至本月初的市民接觸情況，估計每人每日接觸34人，按照當時65%首劑新冠疫苗接種率，加上變種病毒Omicron基本傳播系數為1傳8，源於節日氣氛引發的社交接觸，如派對、工作、返學，以及與家人的接觸，在無任何防疫措施下，推算本港感染人數達300萬人。

郭表示，政府上周收緊措施後，研究團隊對應評估發現，若市民日均接觸人數降至14人，估計感染人數為25萬人，若接觸人數再降低至11人和8人，感染人數分別為1.25萬和1,100人。郭表示，近日疫情傳染率由6至10人，大幅下跌3至5人，以空姐群組為例，其母親至少傳染了另外7人，但後期傳染人數一代一代減少，證明當局收緊措施方向正確。

他認為，若疫情不能有效受控，當局下一步或需在工作及學校層面收緊，又預計未來兩周將陸續有團年飯敍，即使政府禁晚市堂食，不少人會在家舉辦跨家庭聚會，仍帶來風險，一旦疫情未能有效受控，有需要呼籲市民在農曆新年減少活動。