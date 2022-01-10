楊子矜自稱「A貨感染」　鬧爆國泰空姐佗衰家

曾赴「洪門宴」香港電台女主持楊子矜早前被列為初步個案，及後發現是檢測時採樣拭子受疫苗病毒污染，導致楊出現假確診。楊今雖然仍在北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，但卻「烽煙」至自己主持的節目《新紫荊廣場》分享事件，指今次在不適當地方採樣，而鬧出一場「A貨感染」，形容今次「虛驚一場」。她又自稱是「疫情受害者」，如突然被染疫，對於造成公司、同事及鄰居不便致歉。她又指今次疫情源頭來自國泰事件，希望政府防疫工作可做得更好，但就沒有解釋為何出席「洪門宴」。

楊子矜在節目中表示，這一個周末的驚恐令大家擔心，指自己個案較特別，出席「洪門宴」當晚在晚上9時半前已離場，惟因急着工作又不想令大家擔心，原本預約了上周五(7日)下午作檢測，但因太緊張，就與其丈夫醫生朱偉星提出希望可以盡快完成檢測得知結果，所以就在不太理想的地方、即於化驗所的殘廁採樣做檢測，最終鬧出一場「A貨感染」。

她指，上周五不斷有衞生署人員致電給她，形容情況好混亂，更有人會詢問其身份證號碼，令她猶豫是否應告知有關個人資料。她指，署方人員需要與其核對過去3周的出行紀錄，最後需要上載「安心出行」紀錄，強調自己除了上班、在樂富附近餐廳吃午飯，晚飯時與家人，聖誕節及除夕夜都在家做飯，「不是到處跑的人」，沒有到人多的地方，如工展會及大型博覽會。但經過事件，她認為政府外防工作沒有做好，帶來公眾恐慌，亦希望事件令官員體驗隔離生活，再作改善。

她又提到剛進醫院時需要作不同檢查，當時她已堅持稱自己沒有不舒服、是假陽性，笑指醫護人員當時回應指每個人都是這樣說，現在大家也沒有症狀，更鼓勵她要積極點，如最終沒有確診就可以離開。她又透露，丈夫及兒子因而需要隔離3天2夜，有同事與她喝茶後亦要檢疫數天，他們昨天已順利離開隔離營回家。談到丈夫，楊亦不禁哭泣，指上周末有爆炸性報道，坦言丈夫最保護自己，認為自己連累了對方。

雖然沒有確診，楊亦希望有正常生活，但要有所警惕，在餐廳內進食後應馬上戴回口罩，不要出席派對。又指人的情緒會受氣氛影響，故防疫意識會有所鬆懈，故還是不要去，不要再為防疫帶來妨礙。但她強調即使染疫亦不是罪，「大家坐在同一條船」，應給予更多鼓勵。源頭是來自國泰，希望政府防疫工作可做得更好。