竹篙灣只剩12%檢疫單位可用　3酒店接力　單位增至750個

本港第5波疫情一觸即發，加上Omicron傳播快，動輒百多人成確診者的密切接觸者，令檢疫設施需求增加。根據衞生署昨(9日)公布數字，主力接收密切接觸者的竹篙灣檢疫中心，僅剩下417個單位可即時使用，佔整體12%，數字較上周中大減65%。就此，政府現時亦安排密切接觸者到香港荃灣絲麗酒店、香港麗悅酒店、觀塘帝盛酒店接受檢疫，3酒店共提供912個單位，惟有部分單位正在使用，正維修或消毒未能即時騰空，故連同竹篙灣檢疫中心，實際可即時使用單位現有750個，佔整體17%。

根據政府資料，現時竹篙灣檢疫中心合共提供3,416個單位，惟因應Omicron襲港，已動用的單位數目達1,940個，現有2,543人接受檢疫，惟由於有部分單位在維修或消毒未能即時騰空，令可使用單位急降至12%。

有見及此，酒店業作出配合，位於葵涌的香港荃灣絲麗酒店本為外傭檢疫酒店，現時用作檢疫密切接觸者之用，提供409個單位，另外位於灣仔的香港麗悅酒店與位於觀塘待的觀塘帝盛酒店，分別可提供142與361個單位，由於部分單位正在使用等未能即時騰空，故實際可即時使用單位現有750個。

另外，就從外地抵港人士，政府於早前公布第7輪指定檢疫酒店名單，將有44間酒店於3月起至7月尾，提供約12,500房間，較現時40間酒店，提供約11,500間房間增加1,000個房間，其中7間新增酒店中有4間提早夫投入服務，包括香港W酒店和香港九龍東皇冠假日酒店1月開始營運；銅鑼灣如心酒店和富薈旺角酒店則於2月起營運，以紓緩需求。