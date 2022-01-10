衞生署3間長者健康中心供打科興　有長者怕未打針不能進食肆

港府早前宣布2月24日起進一步擴大疫苗氣泡，令接種新冠疫苗需求大增。為鼓勵和方便長者打針，衞生署早前宣布，轄下的3間長者健康中心今日(10日)起擴大打針服務，為所有65歲或以上人士，即場接種由內地研發的科興疫苗，無須預約。東網記者到西營盤賽馬會分科診療所視察，有市民表示早上9時已到場等待，均指出場內很多長者準備打針；亦有市民表示怕不能進入食肆，才決定接種疫苗。

剛打了1針的83歲區生表示，家人在互聯網得悉西營盤賽馬會分科診療所可接種新冠疫苗，遂於今早9時許由家人陪同下打針。他承認自己是「貪方便」，不需預約接種，不過認為要等候數小時，屬較長時間。他又指出，其家人均已打齊針，只有自己一個人未打，又怕將來不能進入食肆、見朋友應酬，加上認為自己針後應無不良反應，故趁是次機會接種疫苗。

至於打了第3針科興疫苗的6旬女士表示，有需要保護自己，認為打針可減低重症才接種，反問記者有第3針打為何不打。她又指其70至80歲的朋友甚至打了復必泰疫苗，又稱看到今日有很多老人家想打針，自己都等了約一小時。

另外，67歲的袁生則指會於2時返回中心打針，他引述中心職員指，當場太多人等候，口頭上建議市民 下午2時再去中心排隊。他表示是去「睇牙」，順便問道才知道可以接種新冠疫苗。

衞生署早前公布，由1月10日至6月30日期間，3間長者健康中心，分別是藍田長者健康中心、西營盤長者健康中心和將軍澳長者健康中心，將於星期一至五的上午9時至中午12時15分、下午2時至4時45分，公眾假期除外，為長者打針。上述的長者健康中心亦將於平日星期一至五，上午11時15分和下午3時15分，提供新冠疫苗健康講座。