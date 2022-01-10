女補習老師承認對6歲男童打pat彈下體　官指行為與心理有關

基督教華人神召會一名女助教於去年7月，在教會的功課輔導班上體罰6歲男童，除去男童的外褲連內褲，拍打他臀部，再用手指彈男童下體，使對方痛哭。事件被輔導班其他學生偷拍下來，輾轉被家長們知悉。該女助教被控對所看管兒童襲擊及非禮共2罪，今日（10日）於九龍城法院承認2罪。裁判官認為被告指彈男童下體的行為與心理有關，決定先為被告索取精神科醫生及心理專家報告，被告須還押至1月21日候懲。

報稱補習老師的38歲女被告鄧慧芯，被控於2021年7月1日與31日，在紅磡馬頭圍道紅磡商業中心B座513室的基督教華人神召會功課輔導班，故意襲擊6歲男童X；她另被控於同日同地猥褻侵犯X。同意案情指，當日X上輔導班時，因為衣服不整潔遭被告斥責，X頂嘴後躺地。及後被告叫其他學生閉起雙眼，然後除去X的外褲連內褲，拍打X臀部，再指彈X下體。被告被捕後，承認襲擊男童，但因為男童用手抓自己下體，故才用手指彈他下體。

辯方求情指，中六學歷的被告未婚，且患有抑鬱症。辯方指因為男童頑劣，被告一時衝動才出手打他。律師又呈上牧師及傳道人的求情信，他們在信中讚揚被告熱心義工服務。惟裁判官指出，不見得被告何以需除去男童的內褲以施虐，認為事件與被告的心理有關，案件亦不適宜判處社會服務令，故為被告索取精神科醫生及心理專家報告才判刑。

案件編號：KCCC 3442/2021