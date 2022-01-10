警掃蕩黃大仙街頭賭博拘4人　2塘邊鶴亦收告票

今午(10日)約2時，黃大仙警區特別職務隊展開反賭博行動，在黃大仙下邨龍康樓對開掃蕩街頭賭博，期間檢獲一副啤牌及約100港元賭款，並以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」拘捕4男(63至72歲)。4人與另外2名圍觀的71及76歲男子亦涉違禁聚令，已即時遭到票控。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險，而警方亦會繼續採取執法行動，打擊一切非法賭博活動。