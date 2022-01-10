清潔工襲擊九巴司機　認2項普通襲擊罪判罰款2000元

四旬清潔工於前年10月，在一輛九巴上涉非禮前座一名聾啞巴基斯坦籍女子胸部，其後落車逃跑。巴士司機得悉事件後，隨即落車追捕。追逐期間清潔工涉嫌揮拳毆打司機，惟最終被到場警員制服。涉案清潔工今天（10日）在西九龍法院承認2項普通襲擊罪，被判罰款2000港元，另需向受襲司機賠償3000港元。

42歲被告謝耀培，報稱任職清潔工人。他承認的2項普通襲擊罪指，他於2019年10月19日，先後在荃灣愉景新城往福來邨天橋，及荃灣曹公街與海壩街交界，2次襲擊司機勞汝釗。

被告原本另被控1項非禮罪，指他在青山公路青山灣段近華都花園一輛行駛九巴67M號線的巴士車廂內非禮女子X。控方透露由於女事主已離港並表明不會回港作供，故早前已撤回非禮控罪。

案情指，當日早上10時許，一名聾啞女子將電話交給巴士司機，內有文字指控被告非禮她，當時被告準備落車，司機追截被告，期間曾拉著被告的背囊以阻止其繼續逃跑，被告則在2個案發地點分別2次打司機的前臂，以圖繼續逃跑，不過最終被警察拘捕。

案件編號：WKCC 2480/2021