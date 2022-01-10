女大狀及退休師爺涉販毒冤案　案件將交區院處理

高院上訴庭去年就一宗企圖販毒案上訴頒下判詞，批評律政司「放生」嫌疑更大的同案人士，又質疑原本代表上訴人的律師團隊有將罪責推給其客戶之嫌，以換取另一名同案人士撤控。事後警方拘捕涉嫌唆擺上訴人認罪的師爺及大律師，2人均被控串謀妨礙司法公正罪。案件今午(10日)在九龍城法院再訊，兩名被告暫毋須答辯。控方呈上轉介文件，案件將於1月27日在區域法院提訊。此期間退休師爺繼續不准保釋，大律師則續准以30萬港元保釋。

兩名被告依次為陳強利(58歲，退休人士)及張曉惠(33歲，大律師)，他們同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2017年1月27日至2017年11月21日期間的若干日子，在香港與馬家健和其他人一同串謀妨礙司法公正，即就刑事案件TWCC 2496/2016，虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收上述相關案件的郵包，以及聲稱洪智謙並不涉及於上述相關案件。

該宗企圖販毒案的上訴人馬家健案發時20歲，他於2016年借出地址給朋友接受1個由巴西寄到香港的郵包，他沒有收到該郵包，也聲稱不知道郵包內原來有逾1公斤可卡因，只是按指示把郵遞通知卡交給他人，結果被判企圖販毒罪成，被判監23年。他在服刑近5年後，於去年8月才獲上訴庭撤銷定罪，重獲自由。上訴庭在判案理由書中，對律政司和上訴人的原律師團隊都作出強烈批評，狠批律政司「放生」嫌疑和參與程度可能更大的人，卻要1名可能無辜的青年認罪。

案件編號：KCCC 2379/2021