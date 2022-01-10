崇光售貨員父親染疫　本地個案佔5宗　密切接觸者檢疫期減至14天

本港新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(10日)新增24宗確診個案，當中19宗為輸入個案，亦有19宗個案帶N501Y及T478K變種病毒，另有5宗本地個案。

新增的輸入相關確診個案，涉及在有線大廈工作、曾去「洪門宴」、跑馬地賽馬會用膳的43歲女子(個案編號: 12962)；在大埔美新大廈D室居住的66歲獨居女士(個案編號: 12941)；確診的51歲女子(個案編號：12960)曾在「足福履」為確診者12860按摩，當時是每個客人處於各自房間內由按摩師服務，兩人當時大部分時間都有戴口罩，她的家人、1名88歲女士今日確診(個案編號: 12944)。曾去「足福履」的人士須去檢疫。

至於曾到「洪門宴」的43歳女馬主，張指她及另外5人曾到「洪門宴」，亦有與王詩雅到西營盤飲酒消遣，而地點為私人地方，並稱任何人若有誤導，當局將會有法律行動。

張表示，昨日(9日)公布屬源頭不明、曾於銅鑼灣祟光百貨做兼職銷售員的20歲女子(個案編號: 12945)有新一步進展，其父親初步確診，比女兒更早發病，他1月1日出現發燒、咳等病徵，一同居於愛琴海灣8座，因他曾有不適，被送到屯門醫院。平日該患者主要於屯門愛定商場215號東亞大藥房逗留，他幾乎每日、一日三餐去同層的都城餐廳用餐，本月7日曾去VCity的老虎冰室。上月29日曾去屯門友愛邨、同月30日曾去歡喜麵家，同月31日曾到新城市廣場的Outback。該售貨員的其他家人亦出現病徵。上月27日至本月9日曾去屯門安定廣場的人需作檢查。由於望月樓播毒的國泰空少(個案編號: 12611)，曾於該藥房購物，懷疑與「望月樓」群組相關，但亦要基因排序分析判斷兩者是否關連。而初診患者的其他家人亦出現病徵

另外，有1名32歲女子初步確診，為居住安寧花園印傭的家人，她在中環置地廣場Dior男裝工作，1月3日曾去東港城購物，去過「裕美堂」美容院。

張竹君又指，因應本港出現很多本地個案，其緊密接觸者愈來愈多，而感染Omicron的潛伏期較短，決定由今日起縮短本地個案的密切接觸者的檢疫要求，由今日公布個案12941開始，其密切接觸者於檢疫中心強制檢疫日子由21日改成14日，再於家中自我監測7日，期間可以外出。有關人士於檢疫第19日須到社區中心做檢測。另外，一如之前公布的個案，涉及檢測時沒有確診、已進行抽血及已打針人士，亦可縮短在檢疫中心檢疫日期。