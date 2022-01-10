政Whats噏：座位表出爐　選委會界別坐民主派舊位　經民聯佔首排

第7屆立法會將於本周三(12日)召開首次會議，立法會秘書處今(10日)公布會議廳嘅議員座位表，經民聯成員坐最貼近立法會主席的第一排，而選委會界別議員就坐喺上屆由民主派坐嘅左面。

根據座位表顯示，經民聯議員陸瀚民、梁美芬、吳永嘉、盧偉國同林健鋒坐喺最近主席枱嘅第一排，不過選委員議員謝偉俊就得以保留上屆坐開嘅座位，對正主席。而其他選委會界別議員就被安排坐最左喺會議廳嘅左手面，亦即係原先屬於民主派嘅位置，當中包括民建聯嘅議員，該界別嘅票后梁美芬坐最前，而新丁林順潮就坐左邊嘅最後一位。

喺正中間嘅座位中，屬於自由黨嘅張宇人同易志明都可以坐返自己原先嘅位置，而黨友邵家輝就坐張隔籬，頂替前議員鍾國斌嘅位置。自由黨後一排就係新民黨3名議員葉劉淑儀、李梓敬同黎棟國，以及再後一排嘅容海恩同埋陳家珮，再加上教育界議員朱國強及九龍西地方選區議員梁文廣。

而中間最後3排嘅座位主要由功能界別組成嘅G19坐，包括陳沛良、陳健波、廖長江等人。有趣嘅係，最後一排屬於工聯會同勞聯嘅部分議員陸頌雄同麥美娟等就畀G19嘅黃元山同埋馬逢國一左一右咁夾住喎，可能因為佢哋都係選委會界別議員。

至於最右邊嘅座位，鄉議局議員劉業強繼續坐返原先位置，而議員吳永嘉就坐咗地產及建造界前議員石禮謙個位。由第三排開始，都同上屆一樣，主要係民建聯以及工聯會議員嘅座位，民建聯嘅議員採取「一帶一」策略，即係由一個有經驗嘅舊議員帶住一個新議員坐，以防班新丁出錯喎。而唯一嘅非建制派議員狄志遠，就坐喺最右邊第5排最左嘅位置，四周都被建制派包圍啊。