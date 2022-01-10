新居屋第1季可申請　最細樓盤不足200呎　大單位佔近10%

新一期居屋將於今年第1季接受申請，涉及7個項目，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑及將軍澳昭明苑，共8,926伙，為2014年復售居屋以來最多數目。其中，裕雅苑供應數量最多，共有3,300伙，佔整體供應近40%，同時亦是唯一提供500平方呎或以上單位的屋苑。至於啟欣苑則提供最細單位的納米盤，包括320個面積不足200平方呎的1人龍床盤單位。有團體預計今期較多市區盤，預料申請人數或會破新高。

今期居屋涉及逾8,000個單位，當中中型單位，面積約272至479平方呎的單位佔逾62%，至於可間3間房、約555平方呎單位僅有不足10%供應，全部來自裕雅苑。相反，被稱為龍床盤的單位卻只有不足200呎，佔整體比例約4%，均來自啟欣苑。

公屋聯會總幹事招國偉指出，今期居屋預留給家有長者優先選樓計劃的配額有約2,700個，但視乎整體供應，能夠間2房、約400平方呎或以上的單位佔約30%，即約2,600多個單位，故預計1人申請者較難購買大單位。他又指今期居屋地理位置優越，估計申請甚至會破紀律，超過2018年的30萬宗申請。

今期居屋位置優越，多個屋苑鄰近港鐵站，為一大賣點。其中，啟欣苑鄰近新通車的屯馬綫宋皇臺站，路程相距不足5分鐘路程；冠山苑交通同樣方便，鄰近高山劇院，與土瓜灣站僅5分鐘路程，同時坐擁名校網，包含多間傳統精英名校，相信會備受家庭客追捧。而愉德苑同樣離石門站5分鐘路程，並鄰城門河，相信高層單位可享河景。

至於罕見的港島盤驥華苑距離北角站約數分鐘路程，亦可觀望維港景色，成為一大賣點。昭明苑距離坑口站亦只有不足10分鐘路程，附近亦有商場等配套。至於裕雅苑及安秀苑的交通則較為遜色，距離港鐵站較遠。