26議員利益申報　3新丁為「無殼蝸牛」　6人擁內地物業

新一屆立法會開爐，全體90名議員均須按《議事規則》的規定，在本周三首次會議(12日)前，提供個人利益詳情。立法會網頁今日(10日)率先上載了其中26位議員的申報資料，當中包括14位議會「新丁」。而在一屋難求的香港中，有5名議員亦是「無殼蝸牛」，但當中有議員擁有3個私家車車位，另有6名議員在內地擁有物業，而網站資料將陸續更新。

當中有5名議員申報在港沒有擁有物業，包括3名議會「新丁」，包括勞工背景的周小松和梁子穎，還有梁文廣，雖然沒瓦遮頭，但梁子穎申報擁有3個私家車車位，而商界(第二)功能界別連任的建制派「班長」廖長江亦報稱沒有物業。另外，由地區直選改於勞工界功能組別出線並成功連任的郭偉強亦指自己沒有物業，但翻查記錄，他在2017年擔任議員期間，曾申報有自住物業。

至於工程界議員盧偉國則擁有最多物業，他在大埔擁有2個住宅物業、在港島擁有1個住宅物業及在沙田擁有1個工業物業。其次是主席梁君彥及議員田北辰，2人在香港及中國擁有物業，並分別在英國及美國有物業。

另外，梁君彥、陳健波、田北辰、葛珮帆、鄧家彪及嚴剛都在中國內地擁有物業，其中鄧家彪在東莞市擁有一個住宅單位。

而成功連任立法會主席的梁君彥則身兼多職，為11間公司的受薪董事或非執行董事，包括大灣區航空有限公司等，暫時為議員之眾，不過已較第6屆任期所申報的18個公司董事職位為少。