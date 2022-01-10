確診數急增檢疫中心無位　衞署縮短密切接觸者檢疫期至14天

因應本港出現很多本地個案，其緊密接觸者愈來愈多，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(10日)公布，由於感染Omicron的潛伏期較短，當局決定由今日起縮短本地個案的密切接觸者的檢疫要求，由今日公布個案12941開始，其密切接觸者於檢疫中心強制檢疫日子由21日改成14日，再於家中自我監測7日，期間可以外出。

張指出，檢疫中心將集中檢疫最高危人士，尤其緊密接觸者接觸確診個案人士的首幾天，並指將檢疫日數縮短14天是有科學根據。至於檢疫中心是否「夠用」，張指視乎未來個案宗數及其社交活動所致的密切接觸者數量，「若果很大量，當然是不夠」。

雖然檢疫中心今早仍有900多個單位，但張竹君指現時名單上有800多人等候送檢，因此是「幾乎無位」。至於非Omicron確診者的密切接觸者亦只需隔離14天，Delta的潛伏期較多低於14天，而且社區較流行Omicron變種病毒，相信風險不大。她補充指，美新大廈有41人已撤離，合共17個單位，1個空置單位。

有關人士於檢疫第19日須到社區中心做檢測。另外，一如之前公布的個案，涉及檢測時沒有確診、已進行抽血及已打針人士，亦可縮短在檢疫中心檢疫日期。