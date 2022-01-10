政Whats噏：3界別聯繫人入行管會　部份委員會正副主席未傾掂

立法會本周三(12日)舉行首次會議，隨後陸續選舉各個委員會正、副主席。據了解，行政管理委員會成員由建制派「正副班長」、3大界別聯繫人及政黨代表組成，而建制派各板塊代表今(10日)碰頭，初步討論18個事務委員會正、副主席人選，部分較少競爭嘅委員會主席，擬由連任議員繼續擔任。但由於事務委員會人數設限，議員可謂「爭崩頭」，所以部分委員會正副主席人選都有待商榷。

行管會方面，據了解，成員包括主席梁君彥之外，料仲有建制派「班長」廖長江、「副班長」李慧琼；3大界別6大聯繫人，即地區直選有陳克勤、楊永杰；功能組別陳振英、邵家輝，及選委界別嘅馬逢國及麥美娟。另外，亦有4人屬政黨代表，包括張宇人、葉劉淑儀、盧偉國同吳秋北。

據悉，初步料盧偉國及謝偉銓分別任工務小組委員會正、副主席、議事規則委員會主席繼續由謝偉俊擔任，至於立法會政府帳目委員會主席料為陳振英，接替未有競逐連任嘅前主席石禮謙。

建制派初步傾向大部分事務委員會主席「照舊」由舊人坐多陣，或作最少調動。例如，由張國鈞任司法及法律事務委員會主席、周浩鼎任政制事務委員會主席、梁美芬任教育事務委員會主席及陳克勤任保安事務委員會主席。部分事務委員會人選有所調動，包括謝偉銓或接替盧偉國任發展事務委員會主席，至於房屋事務委員會主席一位亦較搶手，最後料麥美娟任房屋事務委員會主席。

至於作為議會中唯一嘅非建制派議員、社福界狄志遠就話得悉今日有相關會議舉行，但就未有參與。佢又話希望首選係加入福利事務委員會，並競逐副主席一職。但據了解，原來唔少議員對福利事委員會主席一位都好感興趣，所以至今都未能協調成功。

之不過，由於現時議員只可加入最多6個事務委員會，故第一步仍要先協調加入事務委員會問題，及後先可討論副主席人選，而一眾議員就最遲要喺本周五(14日)前提交加入事務委員會嘅回條。