漁農嘉年華煞停後明辦網購補鑊　菜農泣訴已掉200公斤菜勁肉赤

因應第5波新冠肺炎疫情，原定於上周末舉行的2022本地漁農美食嘉年華，在舉行前2天被政府臨急煞停活動，有漁農商販大訴苦，收成慘成泡影。有菜農直指因農產品保鮮期短，已棄掉超過200公斤產品，初步估計損失至少約4至5萬港元，坦言「掉到肉赤」，又指對於明日(11日)起舉行2周的網上銷售安排，不抱太大期望，惟盼做到以往10%生意。網上銷售平台一連15天舉行，現至少70至80戶參與。

旺角花墟公園舉行的本地漁農美食嘉年華因應疫情取消，已連續2年停辦實體市場，雖然魚菜統營處原定的網上銷售安排會如常在明天舉行，但相隔4天，商販指農產品保鮮期有限，有人隨即自組「農墟」散貨，亦有人無奈掉貨。其中，有份參與的水濃坊水耕農場場主劉先生表示，自己在3個月前經已開始為活動準備，種植了數百公斤蕃茄、3,000棵沙律菜，亦有青瓜等中高價的農產品，他指自己自2020年起參與活動，3天的實體活動可以有3.5萬港元的收入，「做3日等於農友做幾個月嘅人工」，但政府一句取消，生意化灰，「差啲暈低」。

劉續指，由於農產品保鮮期只可放5天，加上貨量大，其農場內僅有5、6個大雪櫃，未能全部作保鮮，惟有棄掉超過200公斤農產品，直言「掉到肉赤！」他初步估計損失約4至5萬港元。雖然去年疫情下亦有試過網購，但他坦言成效一般，只做到4,000港元生意，估計今年更差，因缺乏宣傳、又同時要與過百商販競爭，期望做到以往10%生意。

明天舉行的「本地漁農美食嘉年華」網上銷售平台，市民可以上網購買產品，平台會派人每日到漁場、農場收貨，再透過物流中心配送至家中。