經民聯提逾百項預算案建議　促派萬元消費券　設滅鼠基金

新一份財政預算案將於3月份公布，不少政黨和團體近日開始就預算案發表意見。政黨經民聯部分成員今日(10日)透過網上視像會議，向財政司司長提交2022至2023年度《財政預算案》建議書，提出逾100項政策建議，建議政府推出每人1萬港元的消費券，以刺激消費，加快經濟復甦；又建議設立基金專款推動將人均居住面積由161平方呎增加至200平方呎，再循序漸進增加至215至237平方呎，以解決香港住屋問題。

與財政司司長會面的包括該黨監事會主席林建岳、議員盧偉國、林健鋒、梁美芬等。林建岳表示，政府應考慮推出每人1萬港元的消費券，以助加快經濟復甦。

在解決本港「劏房」和籠屋等房屋問題上，盧偉國建議訂立具體政策目標並設立基金專款推動，將人均居住面積由161平方呎增加至200平方呎，再循序漸進增加至215至237平方呎；啟動較大規模的公屋重建計劃，並盡量做到原區安置；妥善整合空置校舍用地，興建更多公屋和資助房屋以及加快舊區重建步伐。

在祖堂地方面，劉業強續建議政府盡快修例降低轉售祖堂地的門檻及完善收地賠償機制，所有收地以不低於甲級標準作賠償，同時預留一定比例單位給祖堂地持份者；設立高層級北部都會區專責小組，在新界土地補地價上全面採用「標準金額」，以及加快發展相關棕地，制定明確的重置計劃。

梁美芬則認為預算案要精準扶貧，建議政府成立「失業援助金」，向失業人士每月派發8,000港元，為期半年，並撥款10億港元設立「失業轉型支援基金」。她又建議政府斥資20億港元成立基金推動「聯廈聯管」先導計劃，根治「三無大廈」消防和衞生隱患，並撥款15億港元滅鼠基金和20億港元滅蚊基金，以及設立環衞創新科技基金和公眾街市現代化基金。