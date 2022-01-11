警搗深水埗越南幫釣魚機賭檔　拘16人包括7假難民

深水埗警區特別職務隊警員根據線報及深入調查，昨日（10日）下午約4時15分展開「冠軍」及「虎撲」行動，突擊搜查深水埗長沙灣道134號一個住宅單位，合共檢獲4部釣魚機，一批遊戲卡及約3,950港元賭款，賭檔內16男女被捕。

當中一名53歲越南裔男主持，涉嫌「管理賭博場所」及違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及「《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）」；12男3女賭客包括2男、1內地漢、2越漢、4越籍聲請漢、2巴籍聲請漢、1印度聲請漢及3女（28至58歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書，所有被捕男女現正被扣留調查。警方表示已搗破一個非法釣魚機賭檔。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。另外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。