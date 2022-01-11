曾身處40指明地方須強檢　包括北河街街市及形點戲院等

政府周一(10日)凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處40個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。

政府因應1宗與輸入個案有流行病學關連的個案、1宗可能與輸入個案有關的個案，以及7宗初步確診個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。相關地方包括：

1. 北角國都廣場1樓101號舖足福里保健中心

2. 元朗形點I MY CINEMA YOHO MALL

3. 大埔超級城B區1樓128號舖壽司郎

4. 大埔超級城B區

5. 旺角太子道西193號帝京酒店3樓帝京軒

6. 太子太子道西148號名寶石餐廳

7. 屯門市廣場1期2樓2190A號舖NAMCO

8. 屯門時代廣場北翼L1層43號舖地茂館甜品

9. 屯門市廣場2期1樓19-23及25號舖錦麗

10. 銅鑼灣Fashion Walk地下B舖美味廚

11. 銅鑼灣崇光百貨3樓Cath Kidston

12. 屯門 V City 1樓L1-11老虎冰室

13. 屯門黃金海岸商場地下F7B舖Le Cafe

14. 沙田新城市廣場三期3樓A330號舖Outback Steakhouse

15. 跑馬地馬場快活看台3樓跑馬地百萬廂房

16. 屯門掃管笏愛琴海岸8座

17. 屯門愛定商場

18. 打鼓嶺昇平村老徐特大農莊（老徐農莊）

19. 中環置地廣塲中庭B樓B57-58及B66-67號舖Dior Men

20. 將軍澳東港城2樓263B號舖御美堂

21. 大埔汀角路168號大埔龍尾泳灘

22. 大角咀奧海城2期地下高層UG37號舖星巴克

23. 黃大仙嗇色園黃大仙祠

24. 九龍灣美羅中心II 9樓906-907室星格流行音樂學院

25. 九龍灣德福廣場二期5樓520-523號舖靠得住粥麵小館

26. 大角咀榆樹街13號藝商工廠大廈二樓

27. 北角和富道21-53號和富地庫B46號舖Fusion by PARKnSHOP

28. 柴灣利眾街24號東貿廣場

29. 柴灣利眾街40號富誠工業大廈A座9樓901室

30. 香港仔運動場

31. 香港北角電氣道98號地下7-Eleven

32. 香港灣仔博覽道東地盤

33. 北角和富道21-53號和富地庫B50-51和富樓下美食廣場

34. 灣仔堅尼地道9-13號嘉諾撒聖方濟各書院

35. 天后英皇道25號景星中心二樓及三樓匯進教育

36. 沙田源康街1號帝逸酒店

37. 深水埗北河街市政大廈北河街街市

38. 北角宏安道14-28號威德閣地下2號舖半島冰室

39. 北角電氣道258號華凱大廈地下C及D號舖四寶食堂

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

同時，由於大埔鄉事會坊32-38號大埔浸信會幼稚園爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校被納入強制檢測公告。詳情亦請瀏覽上述網址之附件。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，政府作出更正，上周六(8日)公布的其中一個被納入強制檢測公告的指明地方，地址應為屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場2樓207及208號舖Kids' Studio Education Centre(之前誤寫為栢麗廣場2樓217及218號舖)。任何在1月3日下午2時至下午3時期間曾身處該處的人士，須於即1月7日或8日、1月10日、1月15日、以及1月22日接受檢測。