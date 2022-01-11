東方日報A1：竹篙灣恐爆棚　焗減7日疫監

第5波新冠肺炎疫情在本港火速蔓延，「望月樓」、「洪門宴」及「國泰空姐母親跳舞」等多個群組幾乎同時爆發，數千名市民被列為密切接觸者而送入檢疫設施坐疫監，但包括竹篙灣檢疫中心在內的4個檢疫中心，昨早只剩不足1,000個單位可供隔離，同時有近800多名密切接觸者等候送檢，瀕臨爆棚。因應疫情愈爆愈大，港府決定削足就履，昨起將密切接觸者於檢疫中心的疫監期由21天減至14天，然後居家自我監測7天，期間容許外出。惟專家指出，居家自我監測風險高，倡轉到酒店檢疫。議員批評港府沒有及早為新變種病毒Omicron襲港做好應變應急部署，強調更改隔離要求，需提供充分的科學證據，不能給予公眾移船就磡的感覺。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，昨早有800多名緊密接觸者正等待送檢。但據該署昨日公布數字，主力接收密切接觸者的竹篙灣檢疫中心，總單位有3,416個，當中1,890個被佔用，有2,443人坐疫監，僅剩下445個單位可供即時使用，僅佔整體13%。

另外，香港荃灣絲麗酒店、香港麗悅酒店及觀塘帝盛酒店亦成為檢疫中心，該3間酒店共提供912個單位，惟目前可供即時使用的單位分別只有214、66及182個，合計462個。換言之，4間檢疫中心昨日只有907個單位可供即時使用，佔總體約20%。

張指，因應本港錄得個案愈來愈多，密切接觸者數量亦大幅增加，而且Omicron潛伏期較短，決定由昨日將密切接觸者於檢疫中心接受檢疫的日數，由原本21天減至14天，之然再居家自我監測7天，並於檢疫期第19日再做檢測。正在檢疫的密切接觸者，若其檢測時沒有確診、已抽血化驗及已接種新冠疫苗，亦可獲縮短疫監期。

新安排適用於所有新冠肺炎確診個案的密切接觸者，包括並非涉及Omicron的個案。張強調縮短疫監期有科學根據，又稱雖然另一種變種病毒Delta潛伏期多於14天，但現時社區較流行Omicron，相信風險不大。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇亦認為，Omicron潛伏期較短，密切接觸者可縮短疫監期，但回到家中需佩戴手環隔離7日，期間只可短暫外出。另一名政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則稱，如果檢疫酒店能夠改善通風換氣，包括使用高效能空氣過濾器，在竹篙灣檢疫中心爆滿後可考慮使用檢疫酒店供密切接觸者隔離，他認為使用酒店房間檢疫一定較留在家中為好。

議員鄧家彪批評，面對疫情持續爆發，看不到政府有良好的應變應急部署，亦未有做好通盤考慮。他認為當局將縮短疫監期需提供充分的科學證據，不能給公眾移船就磡的感覺。他指，家居檢疫有賴個人自律，而過往亦有人違規外出，當局必需採取方案加以限制，例如居住環境必需有獨立房間，違反隔離規定會有更嚴厲的懲罰，並為家居檢疫提供更多支援。

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