跨部門反偷渡及黑工拘84人　包括16名假難民

警方西九龍總區行動部、油尖警區、旺角警區、深水埗警區、九龍城警區、入境處、勞工處及食環署，昨日（10日）進行代號「冠軍」的跨部門打擊非法入境者及非法勞工聯合行動，突擊搜查西九龍區多個地點。

行動中，執法人員合共拘捕84人，包括16名中國籍男子、25名中國籍女子、17名非華裔男子、24名非華裔女子及2名外籍男子(21至73歲)。2名外籍男子分別來自英國及斐濟，其中斐濟男子持行街紙，英漢持香港身份證。

與此同時，當中被捕的17名非華裔男子，包括3名印度籍、2名尼泊爾籍、6名巴基斯坦籍及6名越南籍，其中10人持行街紙，其餘7人持香港身份證。24名被捕的非華裔女子，包括3名菲律賓籍、1名越南籍、1名泰籍及19名印度籍；當中5人無證件，5人持行街紙，11人持香港身份證，其餘3人持護照。

被捕人士分別涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」、「禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「僱用不可合法受僱的人」、「違反逗留條件」、「外出時沒有攜帶身份證明文件」、「管有他人身份證」、「通緝人士」、「管有虛假文書」、「欺詐」、「管有危險藥物」、「非法管有第1部毒藥」、「盜竊」、「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌販賣」及「在公眾地方造成阻礙」等罪行，部分人士將交由相關部門跟進。