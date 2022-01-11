不明病例源自望月樓群組　曾祈殷轟衞署追蹤滯後　染疫者通街走

變種病毒Omicron在港肆虐，早前涉及源頭不明的銅鑼灣崇光百貨兼職女售貨員個案，其同住父親亦初步染疫，調查發現為又一城「望月樓」群組的國泰空少，曾到男患者工作的藥房購物，疑因此染疫。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(11日)在電台節目批評，衞生署衞生防護中心的追蹤模式明顯出現滯後，又指藥房平時接觸街坊眾多，擔心未必能夠完全追蹤到所有接觸者。

曾表示，望月樓群組疫情已持續一段時間，確診的崇光百貨女售貨員及其父親，在社區逗留一段時間，當中父親在屯門經營藥房必定會接觸街坊，即使呼籲曾與確診者接觸的人士盡快檢測，亦未必能夠完全追蹤到所有接觸者。

另外，政府近日隨即順勢收緊防疫谷針，惟本港現時只有12歲或以上的市民能夠接種新冠疫苗，而12歲以下的兒童遲遲未能打針，難有抗體抵禦病毒，衞生署衞生防護中心轄下聯合科學委員會將於本周內，討論降低由內地研發的科興疫苗的接種年齡至12歲以下。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早(11日)在電台節目則建議，可為兒童注射由內地及德國研發的復必泰疫苗，但劑量只需成人的三分一。

崔表示，未接種疫苗的兒童屬高危群組，若兒童接種後，能減少一旦感染再將病毒傳染給長者的機會，他認為2劑疫苗接種時間要相隔8個星期，可減少兒童接種後出現心肌炎的機會，研究顯示有關做法安全，並能建立有效免疫反應。至於復必泰疫苗代理復星醫藥至今仍未向港府申請進一步降低接種年齡門檻，崔認為藥廠專注製造成人疫苗，擔憂接種群組擴展至兒童，廠房或無空間穩定供應量。

根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，藥廠需向衞生署提交第3期臨床研究數據、海外批核的情況等，交由顧問專家委員會審視後，再建議食物及衞生局局長是否批准使用。