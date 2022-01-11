青衣華逸酒店增150檢疫房間　首天預約近爆滿　中介斥杯水車薪

外傭檢疫設施供不應求，勞工處早前宣布由下月1日起，青衣華逸酒店的指定檢疫設施房間數目將增加150間，總數至650間，以作外籍家庭傭工檢疫用途，而相關房間亦由今日(11日)起接受預訂。東網記者今早10時許進行實測，卻發現2月可供訂房的日子，連貫起來根本不足21天，僅約10天的房間可供預計，變相即使訂了房，亦不足以讓外傭入住其中並完成整個檢疫期。有僱傭中介代表批評新增房間的數量，根本是杯水車薪，遠遠滿足不到業界需求，建議增加外傭檢疫酒店數量。

因應新變種病毒Omicorn來勢洶洶，竹篙灣檢疫中心由本月3日起已暫停接收外傭作隔離用途，現時可供外傭檢疫的酒店只有3間，包括麗豪航天城酒店、香港沙田萬怡酒店及青衣華逸酒店。而由2月1日起，華逸酒店的指定檢疫設施房間數將增加150間房間，總數至650間，每個房間每晚新收費為700港元(包括三餐膳食及所有費用)，而之前的收費則維持每晚650港元。

香港僱傭公會主席陳東風批評，150間新增房間根本不足以應付業界龐大需求，指很多已獲

批簽證的外傭因未有隔離檢疫房間而滯留當地，最長的等候個案更已超過2年，因此近年有本地外傭薪金才會不斷被搶高，「跳工」狀況亦日益嚴重。

他又指出，目前外傭專屬的檢疫酒店一直未有政府過去所擔心的大爆發出現，證明已不是高風險群組，因此建議將外傭一視同仁，安排到社區逾40間檢疫酒店，才能解決業界的酒店荒。