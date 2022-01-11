安老院舍推醫生主動評估　家人若不反對會安排打疫苗

新冠肺炎第5波疫情襲港，政府因此加緊大力谷針，尤其是對長者，除了下月24日起擴大疫苗氣泡，又安排接種中心的即日籌只限長者。就政府早前商討對安老院舍實行默許接種疫苗機制，院舍業界代表表示，有長者家屬眼見疫情嚴峻，已主動接觸院舍，希望為住安老院舍的家人安排打針。

安老服務協會主席陳志育今早(11日)於電台節目表示，目前全港院舍約700多間安老院正推行主動評估及疫苗接種安排，相關安排是指先由醫生為長者作評估，如確定合適，便向長者家屬發出接種疫苗意向的回條，3選項包括贊成、不反對及反對的3個選項，如果家屬選擇贊成或不反對，經醫生評估合適就會為長者打針。另一方面，如果個別長者沒有家人及自己無法作決定，則會交由醫生經評估後決定是否為其打針。

鑑於現在再爆疫情，陳指入住安老院舍的長者十分危險，有迫切性為院舍的長者盡快安排接種，家屬危機感亦有所提升，近日已有長者家屬主動接觸院舍，希望為住安老院舍的家人安排打疫苗。