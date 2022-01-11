元旦有確診者到跑馬地馬場出席婚禮　百萬廂房今起暫停營業消毒

香港賽馬會今日(11日)發出聲明，表示昨日(10日)接獲衞生防護中心通知，分別有1名確診及2名初步確診人士，曾於1月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房。有關廂房今日起暫停營業，進行清潔消毒，並安排當天曾在場工作的員工接受新冠病毒檢測。

馬會指出，2022年1月1日雖為賽馬日，但賽事安排在沙田馬場舉行，而有關人士當中1名在9日確診，另2人則於10日初步確診，即只是近十日前在跑馬地馬埸百萬廂房出席一個傍晚婚禮及婚宴，與賽馬賽事無關。但審慎起見，百萬廂房將由今天起暫停營業直至另行通知，以進行全面清潔及消毒，該處的六化郎輕食也會暫停服務。

馬會表示，極度重視保障員工及顧客的健康及安全，當知悉有關事宜後，立即翻查有關人士的到訪紀錄，並追蹤同時段在有關處所的會員、顧客及員工。確認並聯絡當日訂座的會員，並提醒該名會員通知相關賓客。此外，也即時安排當天曾在場工作的員工接受新型冠狀病毒檢測，他們在取得陰性測試結果前，不會獲安排上班。