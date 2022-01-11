急症室昨5076人求診　12公立醫院病床持續爆滿

新冠肺炎聯同冬季流感期雙雙夾擊本港，本港公立醫院床位數目持續供不應求。據醫院管理局最新數字顯示，昨日(10日)急症室首次求診錄得5,076人次，其中伊利沙伯醫院成為求診人數最多的醫院，錄得424人次，其次是威爾斯親王醫院，錄得421人次，而屯門醫院則有410人次，位列第3。

醫療服務需求持續高企，整體公立醫院的內科住院病床於午夜時的住用率為103%，而兒科住院病房於午夜時的住用率則為60%。其中公院內科病床整體佔用率持續爆滿，在16間有提供內科病床的公立醫院中，有12間床位不敷應用，錄得100%或超過100%使用率。

明愛醫院的內科病床使用率位列「榜首」，達117%；其次錄得112%的雅麗氏何妙齡那打素醫院；跟隨其後是威爾斯親王醫院及博愛醫院，同樣達112%；將軍澳醫院及基督教聯合醫院，則分別達有111%及110%使用率。

另外，截至今日(11日)上午10時15分，急症室等候時間，以基督教聯合醫院及北區醫院輪候時間最長，均需6小時，其次是瑪麗醫院需時4小時。