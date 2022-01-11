認偷11件玩具及打同學　33歲城大女生判3個月醫院令

33歲城大女生因偷玩具及打同學，判3個月醫院令。

1名就讀城市大學的33歲本地女生，被指前年9月在城大圖書館洗手間，向廁格內1名內地女生淋水，事後被控一項普通襲擊罪。她另牽涉一宗盜竊案，指她偷竊11件玩具。被告早前承認2案，裁判官考慮精神科醫生建議，今天(11日)在西九龍法院判被告接受3個月醫院令。

34歲女被告蔡詠儀，於城市大學就讀學位課程。案情指，2020年9月15日下午1時，事主曾慧昭於香港城市大學邵逸夫圖書館內廁所如廁時，突然遭人從上淋水。曾走出廁格，只見得被告1人在廁所內，及後2人在圖書館內對質，期間被告用掌拍打曾的右上膀。盜竊案則指，被告於2021年10月30日，在旺角新世紀廣場的玩具反斗城內偷取11件玩具，被店員當場截獲。

辯方求情指，被告曾經因精神問題4次入院，之後沒有再覆診。但今次被告有真誠悔意，希望盡快完成治療，承諾會定時服藥，家人亦會在旁支持。裁判官屈麗雯同意精神科醫生建議，判被告接受3個月醫院令，並希望被告之後好好接受治療。

案件編號：WKCC 523/2021