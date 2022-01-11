18歲男生刀割警頸　今認意圖傷人候懲　求情：暴力不能解決問題

18歲男生於2019年10月，在港鐵觀塘站外用利器割傷警察頸部，他今早(11日)在高等法院否認企圖謀殺罪，但承認交替的有意圖傷人罪。案情顯示事前被告已留下遺書，揚言自己不會自殺，稱「殺死我的一定是這個暴政」。被告在庭上則親自讀出求情信，自言是因不成熟而犯下大錯，向事主致歉，願意承擔後果，又指現在已經反省，知道仇恨和暴力不能解決問題。法官把案押後至本月17日判刑，被告續還押。

被告許添力，承認於2019年10月13日，在港鐵觀塘站A1出口外天橋，意圖使梁兆祥身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。他原本面對的企圖謀殺罪，則留在法庭存檔。

案情指，當日下午5時許，有市民在港鐵觀塘站對開一帶聚集示威，包括事主在內的30多名警員奉命到場執勤。他們準備沿事發的天橋前往apm商場時，揹着背囊的被告突然衝前，用鎅刀狀物體刺向事主右頸，然後企圖逃走。事主見狀隨即捉着被告手臂，其他警員亦上前制服被告。

警方從背告的背囊中，檢獲黑色手套、手袖、泳鏡等。警方搜屋時，在被告睡房檢獲一封有被告簽名的遺書，交代遺物處理及喪禮進行的方式，並在文末寫上「我絕對不會自殺，殺死我的一定是這個暴政」。事主送院檢驗，證實頸部甲狀軟骨有3.5厘米傷口，部分咽縮管有損傷，聲帶回復靈活的機會渺茫。

辯方求情時提到，事主6日後出院，7個月後回復工作。辯方稱，被告犯案時沒有戴口罩，力陳他沒有預謀犯案，又稱被告當日與女友參加示威，期間與女友走散，他以為女友被捕，感到擔心。為了在警署找尋她，他遂犯案，以求被警方拘捕。另外，報告指被告患自閉症類群障礙，這病患令他容易失去控制。不過，法官明言不接受找女友的解釋，並指從校長、教師的求情信中，被告顯得十分正常。

案件編號：HCCC293/2020