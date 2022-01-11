多名專家認為密切接觸者檢疫14天「穩陣」　料走漏個案機會微

政府將確診個案密切接觸者檢疫期減至14日，再居家監察7日。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(11日)在電台節目表示，變種病毒Omicron潛伏期較短，平均能在3日內檢測出病毒，形容14天隔離是「非常穩陣」，毋需人人檢疫21日，可讓檢疫中心房間更有效運用。他又認為目前的防疫措施有效，未有海嘯式爆發，但若出現更多源頭不明個案或在學校發現更多學生染疫，全港學校或需提早放農曆新年假。

許樹昌表示，密切接觸者的7天居家監察期內，大部分時間應留在家中，最多外出1至2小時外出購買日常必需品，以及進行檢測，而不是去飲茶食飯。他又指，密切接觸者並非確診個案，認為不需公開居家監察大廈的名單，以免引起恐慌。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦表示，衞生署的追蹤工作已做得很快及很好，相信能夠控制第5波疫情，認為未來數日便能得知有無需要再收緊防疫措施。他稱，密切接觸者檢疫期縮短至14天的做法合理，可紓緩檢疫中心「爆滿」，以往逾90%感染變種病毒Delta的患者均在14天內發病，而Omicron的潛伏期更短，「走漏」個案的機會極微。

孔繁毅續指，目前正等待復必泰疫苗的代理商復星醫藥，向政府提交降低接種年齡的申請及相關數據，雖然理論上可使用成人疫苗三分一劑量供兒童接種，但仍需得到美國輝瑞藥廠批准。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，Omicron潛伏期較短，14天檢疫期已相當穩陣，相信不會出現「走漏」情況，但政府應限制密切接觸者家居監察期間的活動範圍及外出的時間，如有違規須負上法律責任。