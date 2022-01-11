工頭索回佣案　建築工認3項串謀使代理人接受利益判緩刑

廉政公署早前採取行動，打擊工頭向建築工人索取及收受非法回佣的不法行為，落案起訴6名香港國際機場第三跑道項目分判商員工，指他們涉嫌索取及收受非法回佣共約7萬港元。其中1名被告早前認罪，今天(11日)在西九龍法院被判3個月監禁，緩刑2年。

今天接受判刑的37歲被告羅振益，案發時是德鑄工程有限公司前建築工人，他承認3項串謀使代理人接受利益罪名。案情指，被告在2020年底至2021年初，介紹另外3名建築工人以日薪1,600港元到該項目工地工作。被告向3人表示他們須每個工作天向上述工頭支付200港元作為回佣。3人相信不支付回佣會遭工頭解僱，遂於2021年1月至5月期間經被告或直接向工頭支付非法回佣逾1萬港元。

辯方求情指，被告的法律認知欠佳，守法意識薄弱，不過被捕後已經和盤托出，冀法庭輕判。裁判官余俊翔相信被告真誠認為，要入建築行業必須交回佣予工頭，因被告作為負責收集金錢的中間人，連同住親弟弟都要交回佣給工頭。裁判官相信被告自己並無得益，單純是守法意識薄弱、真心相信是行規，無疑這行為會為建築業帶來極負面的形象，但考慮被告在本案6名被告中最先認罪，亦已還押14天，不過被告有服食咳藥水習慣，故不適宜接受社會服務令，最後決定判監3個月，緩刑2年。

案件編號：WKCC 4297/2021