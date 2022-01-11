華永全港首個「人生月台」園區　突破墳場固有形象

生老病死是人生必經之事，近年不少人會以綠色殯葬方式去紀念先人。華人永遠墳場管理委員會行政總監麥鉅然表示，本港由2016至2019年，選用綠色殯葬服務的升幅達50%，至2019年已有15%人選用，反映綠色殯葬雖未成為主流，但亦愈為人所接受。將軍澳華人永遠墳場亦有提供免費撒放骨灰服務，並發展全港首個以「人生月台」為設計理念的園區，於去年12月啟用，突破墳場固有形象，以鮮明彩色比喻登上人生列車，要活得精彩。

本港以往選用綠色殯葬人數較少，麥鉅然坦言改變不容易，需要觀念開明、家庭成員能夠接受才可，而在2016年時全港選用綠色殯葬人數僅4,466人，佔總死亡人數9.6% ，不過至2019年已大幅上升至6,406人，佔約15%。麥認為，對比10多年前全港不足5%人選用綠色殯葬，現時已是有很大增長，相信主要由於市民環保意識增強、灰位供應不足等問題而受影響，未來或會愈來愈多人接受綠色殯葬服務。

而華人永遠墳場的免費撒放骨灰「人生月台」園區分為3個專屬區域，包括為未滿24周離世胎兒的「寧馨園」專區、公眾人士專區，以及為表揚遺體或器官捐贈而設的撒放骨灰區域，於2022年起與醫院管理局合作推出的「光明天使」區域、為遺體器官捐贈者而設的「大愛恩人」區域，及捐出遺體作學術研究的「無言老師」、「大體老師」區域等。

「人生月台」佔地總面積約1,000平方米，提供逾4,800個紀念匾，耗資約1,500萬港元，現已正式投入服務，市民可向華人永遠墳場管理委員會申請使用。麥鉅然表示，期望園區帶出不忌諱惡亡、積極紀念人生的意義，以有色彩有活力的設計，同時幫助輔導家屬情緒。