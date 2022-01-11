幼園小學暫停面授課　家長憂網課影響子女學習

變種病毒Omicron近日在本港爆發，政府今日(11日)宣布幼稚園及小學本周五(14日)起暫停面授課，直至農曆年新年假期後，中學暫不受影響。有幼稚園學童的家長直言，停面授課反而令家長更忙，需要照顧子女上網課及指他們到校取功課，大呻要犧牲私人時間。

觀塘聖公會聖巴拿巴堂幼稚園今午(11日)有大批家長接子女放學。全職主婦吳太表示，憂慮子女長時間上網課會影響學習表現，而暫停面授課對家長亦有影響，要犧牲自己平日的私人時間，照顧小朋友上網課「唔可以周圍去」。她又指，家長亦要回校為子女取功課，「來來回回咁，其實都好多嘢㗎。」坦言停面授課反而令家長更忙。

對於政府擴展至5至11歲兒童可接種科興疫苗。吳太指，育有兩名7歲及即將5歲的子女，需再三考慮清楚是否讓子女打針，坦言有擔心疫苗安全性。家長李先生表示，自己及其家人均要上班，需要輪流照顧子女，他指子女今年4歲半，會讓他接種疫苗。

家長黎先生的孫兒在就讀小二，他認為有關安排太倉促，應更早公布，否則有時他沒法照顧孫兒，或需要與太太及女兒安排照顧。他坦言擔心孫兒受感染，因此他亦先打齊2針新冠肺炎，亦已預約第3針。

小三生王同學對於停課心情矛盾，一來不想停課無法與同學見面，但又想「攤在家瞓梳化」，坦言不論上網課或是面授課的功課一樣多。其母王太認同提早停課，因現時本港社區出現源頭不明個案，「停一停（課）保障大家」。她對於孩子打新冠疫苗仍持觀望態度，認為需要更多數據支持再作決定。

家長胡先生不知道政府宣布停課，他對於停課消息感愕然，但認為近日疫情嚴峻，變種病毒Omicron 傳播力強，對於停課可以理解，「只是提早了放新年假」。小五生胡同學則不想停課，認為逗留在家中很悶。

小三生蘇同學不想停課，因為不能與同學見面，亦不能在課外活動踢足球。蘇太坦言停課是意料之內，最擔心有同學中招，要整班隔離，期望在農曆年假後可如常上課。她又指，不太放心讓兒子打針，不想他承受副作用風險，「整咗支針出嚟，貿然要人打，不太合理」。