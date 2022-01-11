七旬翁屯門醫院內亡　女婿斥醫生拒續施救　「我唔係神　唔救啦」

1名七旬翁早年在屯門醫院離世，惟死者離世前一度曾嘔吐及血含氧量偏低，家屬質疑院方沒有適切處理，死因裁判法庭今天(11日)就事件展開研訊。死者女婿供稱，死者於2016年8月底腦中風入院，經治療約2個月後，院方開始為死者安排回家度假(home leave)程序，惟死者於11月16日傍晚有嘔吐情況，其後凌晨出現心臟停頓。死者女婿憶述，當時趕及醫院，有醫生表示已經搶救很久，並拒絕繼續搶救，更稱指「醫生係人，唔係神，唔救啦」，指這最為令他不滿。

死因裁判法庭今天就死者陳良河的死因展開聆訊。死者女婿、本身亦是骨科醫生的陳伯顯供稱，死者於2016年8月25日，因為暈眩、嘔吐及「手無力」，前往屯門醫院求診，及後被診斷為急性腦中風，死者亦患吸入性肺炎，須服食抗生素及供氧，肺炎康復及病情穩定後，死者被送往醫院康復大樓病房。陳又指，死者本身亦患有糖尿病，另於2014年曾患心肌梗塞及須做「通波仔」手術。

陳伯顯續供稱，當時死者中風住院，其左手左腳僅剩8成力及須人攙扶，死者的吞嚥能力亦受影響，須接駁胃口及由言語治療師定期測試，惟死者精神意志不受影響，亦會打電話給家人；2016年11月13日，死者當時清醒及「有胃口」，可以由他人攙扶站起，院方開始為死者安排回家度假(home leave)程序。他續指，惟死者妻子於11月16日約6時到病房探訪死者時，死者又再嘔吐，惟當值護士約於同晚9時請死者妻子離開，並指如果死者再有不適，會通知家屬。

陳伯顯供稱，2016年11月17日凌晨零時20分，他收到醫院電話，指死者情況危殆，他遂與妻子前往屯門醫院，期間又再收到一則來電，稱正在急救死者，但搶救無效及要停止搶救，當他們到達病房時，有1名醫生在場，有1名護士為死者進行心外壓，另有數名護士在旁，該名醫生表示已搶救很久，並拒絕繼續搶救，又表示「醫生係人，唔係神，唔救啦。」及後離開病房，最終在凌晨1時20分停止搶救，及於1時36分宣布死亡；事後得知該醫生為呂慧翔醫生。陳伯顯又提到，他們其後到病人聯絡部投訴，指呂醫生不曾交代死者當時情況，質疑涉及醫療事故和失救，其後在家屬會面中，首度得知死者死前2小時已經血含氧量偏低。

案件編號：CCDI-638/2016